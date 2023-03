A l’aveuglette Bibliothèque Quartier Livres La Clayette La Clayette Catégories d’Évènement: La Clayette

Saône-et-Loire

A l’aveuglette Bibliothèque Quartier Livres, 12 mars 2023, La Clayette La Clayette. A l’aveuglette 1 Impasse du Vieux Moulin Bibliothèque Quartier Livres La Clayette Saône-et-Loire Bibliothèque Quartier Livres 1 Impasse du Vieux Moulin

2023-03-12 15:30:00 – 2023-03-12 17:30:00

Bibliothèque Quartier Livres 1 Impasse du Vieux Moulin

La Clayette

Saône-et-Loire La Clayette EUR Venez participer à différents ateliers de découverte et sensibilisation au handicap visuel et comprendre comment les autres sens permettent de compenser le handicap. Cet après-midi s’inscrit dans le cadre du Printemps du Handicap porté par A.M.I 71. L’ Association nationale de défense des Malades, invalides et handicapés, défend les droits et la dignité des personnes en situation de handicap. quartierlivres@bsb71.fr +33 3 85 26 58 93 Bibliothèque Quartier Livres 1 Impasse du Vieux Moulin La Clayette

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: La Clayette, Saône-et-Loire Autres Lieu La Clayette Adresse La Clayette Saône-et-Loire Bibliothèque Quartier Livres 1 Impasse du Vieux Moulin Ville La Clayette La Clayette Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Bibliothèque Quartier Livres 1 Impasse du Vieux Moulin La Clayette

La Clayette La Clayette La Clayette Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la clayette la clayette/

A l’aveuglette Bibliothèque Quartier Livres 2023-03-12 was last modified: by A l’aveuglette Bibliothèque Quartier Livres La Clayette 12 mars 2023 1 Impasse du Vieux Moulin Bibliothèque Quartier Livres La Clayette Saone-et-Loire Bibliothèque Quartier Livres La Clayette La Clayette Saône-et-Loire

La Clayette La Clayette Saône-et-Loire