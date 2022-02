À L’AVENTURE DANS LE VILLAGE DE VILLENEUVETTE ! Villeneuvette, 23 février 2022, Villeneuvette.

À L’AVENTURE DANS LE VILLAGE DE VILLENEUVETTE ! Villeneuvette

2022-02-23 – 2022-02-23

Villeneuvette Hérault Villeneuvette

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses enquêtes ! Pour cela, vous arpenterez les ruelles de Villeneuvette, suivrez le tracé de son réseau hydraulique, et observerez l’environnement et le patrimoine. Thomas et Patrick vous éclaireront sur le milieu naturel et l’histoire de cette cité. Les enfants, munis de fiches, dénoueront les énigmes grâce aux indices collectés sur les éléments du patrimoine.

Par le service Patrimoine du Clermontais et l’association Demain la Terre !

Pour enfants de 4 à 12 ans / niveau facile (3 km, 3h)

Prévoir stylo, eau, chapeau et chaussures de marche. Non accessible en poussette

Réservation recommandée (places limitées)

Villeneuvette

