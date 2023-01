À L’AVENTURE DANS LE CIRQUE DE MOURÈZE ! Mourèze Mourèze Mourèze Catégories d’Évènement: Hérault

À L'AVENTURE DANS LE CIRQUE DE MOURÈZE ! Mourèze, 22 février 2023

2023-02-22 14:00:00 – 2023-02-22 17:00:00

Hérault Mourèze RANDOLAND par le service Patrimoine du Clermontais et l’association Demain la Terre !

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses enquêtes. Pour cela, vous explorez le cirque de Mourèze, ses roches intrigantes et son milieu naturel singulier. Pour récolter les derniers indices, vous arpentez le village médiéval surplombé des ruines de l’ancien château, accompagnés par Thomas, animateur de l’association Demain la Terre ! et Patrick, guide-conférencier

Durée env. 3h / Distance 3 km / Niveau moyen

Les fiches sont adaptées aux enfants de 4 à 12 ans

Tarifs 3€/5€/12€ + Parking municipal payant (3€, ticket valable 1 an)

