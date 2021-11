Meudon Centre d'Art et de Culture de Meudon Hauts-de-Seine, Meudon A l’aube du Romantisme : Mozart, Beethoven et Cherubini Centre d’Art et de Culture de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Centre d'Art et de Culture de Meudon, le dimanche 5 décembre à 17:00

D’origine plurielle et complexe, le romantisme est un genre musical dont les premiers courants apparaissent à la fin du 18ème siècle, à la suite du mouvement allemand « Sturm und Drang ». Il s’exprime à travers plusieurs formes musicales héritées de la période classique comme l’opéra, la symphonie ou le concerto, et en invente d’autres comme le Lied, où les compositeurs mettent en musique les poètes authentiques. Cette quête d’absolu, d’expression des sentiments, de sensibilité, se retrouve en Beethoven, l’un des grands précurseurs, notamment dans ses 5 concertos pour piano. **Le 3ème, en ut mineur, sera interprété pour l’occasion par Laure Favre-Kahn,** _**Premier prix du Concours International Propiano de New-York.**_ **Programme** _Ouverture de Don Giovanni_ de Mozart _3ème concerto pour piano_ de Beethoven _Symphonie en Ré Majeur_ de Cherubini

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Concert de l'Orchestre du Conservatoire Marcel Dupré de Meudon – Soliste Laura Favre-Kahn

2021-12-05T17:00:00 2021-12-05T18:30:00

