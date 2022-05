A l’aube du Mont Brouilly Saint-Lager Saint-Lager Catégories d’évènement: Rhône

A l'aube du Mont Brouilly Saint-Lager, 15 mai 2022, Saint-Lager.

2022-05-15

Saint-Lager Rhône Saint-Lager EUR Le Mont Brouilly au lever du soleil, suivez-nous dans cette expérience unique à la (re)découverte de la colline. Eveil des sens et petit-déjeuner seront au rendez-vous ! contact@petragaia.fr +33 7 58 33 95 58 http://petragaia.fr/ Mont Brouilly Géoscope du Mont Brouilly Saint-Lager

Mont Brouilly Géoscope du Mont Brouilly Saint-Lager Rhône

