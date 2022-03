A l’aube de l’humanité Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

A l’aube de l’humanité Vassieux-en-Vercors, 9 avril 2022, Vassieux-en-Vercors. A l’aube de l’humanité Musée de la Préhistoire du Vercors 600, l’Hale Vassieux-en-Vercors

2022-04-09 – 2022-06-12 Musée de la Préhistoire du Vercors 600, l’Hale

Vassieux-en-Vercors Drôme Exposition temporaire à l’aube de l’humanité

Une exposition à découvrir librement à l’extérieur du musée.

A partir de 8 ans Musée de la Préhistoire du Vercors 600, l’Hale Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Musée de la Préhistoire du Vercors 600, l'Hale Ville Vassieux-en-Vercors lieuville Musée de la Préhistoire du Vercors 600, l'Hale Vassieux-en-Vercors Departement Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vassieux-en-vercors/

A l’aube de l’humanité Vassieux-en-Vercors 2022-04-09 was last modified: by A l’aube de l’humanité Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 9 avril 2022 Drôme Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors Drôme