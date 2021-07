Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou À L’ATTAQUE DU CHÂTEAU Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Chevaliers, servantes, sorcières, bouffons et palefreniers, tous rêvent de remporter la bataille de la Turmelière à leur camp. Mais rien ne sert de courir, il faut déclamer à point ! Une découverte du slam et de la poésie au milieu des ruines du château… A partir de 6 ans #Bulle

