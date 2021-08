A l’asso ! Fête des associations de nos villages Salle polyvalente, 5 septembre 2021, Nonville.

Dimanche 5 septembre 2021 de 10h à 18h non-stop Un moment fort de la rentrée ! Nous avons le plaisir de vous donner rendez-vous cette année à Nonville, le dimanche 5 septembre 2021 de 10h à 18h à la Prairie du Landy et à la salle polyvalente. Ce sera l'occasion pour les grands et les petits de découvrir la richesse des activités proposées dans tous les domaines. A dimension sociale, humanitaire, culturelle, artistique, sportive, éducative… plus d'une quarantaine d'associations du territoire de Moret Seine & Loing seront à votre disposition toute la journée pour répondre aux questions et vous présenter les nombreuses activités proposées. Petits et grands pourront se renseigner, s'initier par le biais d'ateliers participatifs et assister aux démonstrations. Mais ce n'est pas tout, pour fêter le plaisir de se retrouver la Communauté de Communes Moret Seine & Loing convie tous les habitants à venir profiter d'animations gratuites : – Simulateur de pilotage F1; – Atelier graff, structures gonflables, trapèze aérien, balades en poney. Les services de la Communauté de communes Moret Seine & Loing avec l'Office de tourisme, l'Equipe des centres sociaux (Espace des Habitants et Centre Social) et le service Sports seront également présents. Buvette et restauration sur place proposée par le Comité des Fêtes de Nonville. Convivialité et animations sont les maîtres mots de ce rendez-vous. Venez nombreux ! COVID 19 Le pass sanitaire pourra être demandé à l'entrée de l'événement en fonction de l'évolution des mesures gouvernementales. Renseignements Moret Seine & Loing Fabrice Chenon, service Sports et Evènementiel Tél. : 01 64 70 67 63 | Courriel : fabrice.chenon@ccmsl.com | www.ccmsl.fr |

Entrée libre

Salle polyvalente 3 Impasse des Prés, Nonville Nonville Seine-et-Marne



