À l’asso de la rue « 11ème événement » Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine, jeudi 25 avril 2024.

À l’asso de la rue « 11ème événement » Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine Maine-et-Loire

Un chapiteau à St Macaire ? En famille, profitez du spectacle de la Cie 3xrien durant les vacances de Pâques.

Nouvelle formule pour ne pas rester les 2 pieds dans le même sabot, parce qu’on avait envie d’autre chose, parce qu’on avait déjà imaginé programmer la compagnie 3xrien, qu’on avait déjà rêvé d’un chapiteau, alors d’une pierre 2 coups, on a contacté la Compagnie qui se voit enchantée de poser son chapiteau pendant une semaine à St Macaire en Mauges ! On en profite donc pour changer de décor, cette fois-ci, ça se passera à l’étang (parc Marie-Claire Coiffard) à St Macaire en Mauges.

On change aussi de temporalité, ça se déroulera sur 4 jours

– Spectacle “Reflets” de la Compagnie 3xrien mercredi 15h, jeudi 20h30 et vendredi 18h30, avec bar, goûter ou restauration rapide.

Le prix de l’entrée est fixé à 5 €/personne sur réservation et 7 € sur place. À partir de 5 ans (durée du spectacle: 1h). L’accueil se fera 30 mn avant l’horaire indiqué. Bar et petite restauration sur place avant et après chaque représentation !

La capacité d’accueil est limitée, n’hésitez pas à réserver rapidement en ligne.

Le vendredi et samedi on retrouve notre formule habituelle tout le monde sera à son poste pour vous proposer des spectacles en fanfare, à boire, à manger et à danser. Samedi après-midi, il y en aura pour les petits et grands, pour nos yeux, pour la rigolade et pour nos oreilles !

Accès libre en dehors des spectacles. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:30:00

fin : 2024-04-25 22:00:00

Saint-Macaire-en-Mauges Etang Marie Claire Coiffard

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement À l’asso de la rue « 11ème événement » Sèvremoine a été mis à jour le 2024-04-09 par eSPRIT Pays de la Loire