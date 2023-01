A l’assaut du Roc’h Trévézel Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Catégories d’Évènement: Finistère

2023-02-20 13:30:00 – 2023-02-20 16:30:00

Finistère Depuis le toit de la Bretagne, admirez les paysages époustouflants des Monts d’Arrée à 360°. Immergez-vous le temps d’une balade au cœur des landes en hiver. Rdv, à 13h30, sur le parking du Roc’h Trévézel, à Plounéour-Ménez.

Quelques chemins rocailleux. 6 km. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

