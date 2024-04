A l’assaut du château fort Pirou, vendredi 19 avril 2024.

A l’assaut du château fort Pirou Manche

Venez vous mettre dans la peau d’un Viking et prenez le château de Pirou d’assaut ! Animation ludique pour toute la famille.

Tous les mardis et vendredis.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 10:30:00

fin : 2024-04-19 11:30:00

Le Château

Pirou 50770 Manche Normandie

