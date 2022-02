A l’assaut du château de Couzan Sail-sous-Couzan Sail-sous-Couzan Catégories d’évènement: Loire

Sail-sous-Couzan

A l’assaut du château de Couzan Sail-sous-Couzan, 11 février 2022, Sail-sous-Couzan. A l’assaut du château de Couzan Parking devant la chapelle Forteresse de Couzan Sail-sous-Couzan

2022-02-11 14:00:00 – 2022-02-11 Parking devant la chapelle Forteresse de Couzan

Sail-sous-Couzan Loire Sail-sous-Couzan EUR 5 5 En famille, coopérez pour résoudre des énigmes et tenter de vous emparer de l’épée du pouvoir !

Il faudra ruser pour entrer dans le château, et déchiffrer le code pour parvenir jusqu’au sommet. Parking devant la chapelle Forteresse de Couzan Sail-sous-Couzan

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Sail-sous-Couzan Autres Lieu Sail-sous-Couzan Adresse Parking devant la chapelle Forteresse de Couzan Ville Sail-sous-Couzan lieuville Parking devant la chapelle Forteresse de Couzan Sail-sous-Couzan Departement Loire

Sail-sous-Couzan Sail-sous-Couzan Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sail-sous-couzan/

A l’assaut du château de Couzan Sail-sous-Couzan 2022-02-11 was last modified: by A l’assaut du château de Couzan Sail-sous-Couzan Sail-sous-Couzan 11 février 2022 Loire Sail-sous-Couzan

Sail-sous-Couzan Loire