A l’assaut des premiers châteaux

A l’assaut des premiers châteaux, 3 août 2022, . A l’assaut des premiers châteaux



2022-08-03 10:00:00 – 2022-08-03 EUR Mercredi 3 août 10H

Atelier créatif 7/12 ans : Les premières forte- resses des IXe et Xe siècles sont loin d’of- frir le tout confort… Au Moyen Âge, ces places fortes, d’abord en terre et en bois, sont de vraies machines de guerre.

Pour construire ton château, tu vas devoir te mettre dans la peau d’un seigneur. Que de mots bizarres : motte, fossé, bayle… ! Tu vas devenir un grand bâtisseur ! Durée : 2h

Entrée libre

Réservation obligatoire | Places limitées

RDV à la Médiathèque, Melle Mercredi 3 août 10H

Atelier créatif 7/12 ans : Pour construire ton château, tu vas devoir te mettre dans la peau d’un seigneur. Que de mots bizarres : motte, fossé, bayle… ! Tu vas devenir un grand bâtisseur ! Durée : 2h

Entrée libre

Réservation obligatoire | Places limitées Mercredi 3 août 10H

Atelier créatif 7/12 ans : Les premières forte- resses des IXe et Xe siècles sont loin d’of- frir le tout confort… Au Moyen Âge, ces places fortes, d’abord en terre et en bois, sont de vraies machines de guerre.

Pour construire ton château, tu vas devoir te mettre dans la peau d’un seigneur. Que de mots bizarres : motte, fossé, bayle… ! Tu vas devenir un grand bâtisseur ! Durée : 2h

Entrée libre

Réservation obligatoire | Places limitées

RDV à la Médiathèque, Melle dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville