A l’assaut des chaos | Les gorges du Corong Locarn, 25 août 2021-25 août 2021, Locarn.

A l’assaut des chaos | Les gorges du Corong 2021-08-25 – 2021-08-25 Parking du Quellenec Landes de Locarn

Locarn Côtes d’Armor

Venez découvrir le bois du plessis et les gorges du Corong et lancez-vous sur les traces du géant Boudédé et des anciens charbonniers.

RDV à 14h30 au parking de Quellenec, site des Landes de Locarn

Prévoir de bonnes chaussures

Venez découvrir le bois du plessis et les gorges du Corong et lancez-vous sur les traces du géant Boudédé et des anciens charbonniers.

RDV à 14h30 au parking de Quellenec, site des Landes de Locarn

Prévoir de bonnes chaussures

dernière mise à jour : 2021-05-07 par