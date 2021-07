A l’assaut des chaos | Les gorges de Toul Goulic Lanrivain, 19 août 2021-19 août 2021, Lanrivain.

A l’assaut des chaos | Les gorges de Toul Goulic 2021-08-19 – 2021-08-19

Lanrivain Côtes d’Armor

Le Blavet, après avoir serpenté paisiblement dans les prairies, landes et tourbières de l’Argoat, arrive à Toul Goulic sur son premier obstacle naturel. La vallée, étroite et encaissée, est obstruée sur près de 1 km par des centaines de boules de granit. Hêtres et chênes centenaires, loutres et bergeronnettes trouvent l’endroit bien à leur goût.

RDV à 14h30 au parking des gorges de Toul Goulic à Lanrivain

Prévoir de bonnes chaussures

Le Blavet, après avoir serpenté paisiblement dans les prairies, landes et tourbières de l’Argoat, arrive à Toul Goulic sur son premier obstacle naturel. La vallée, étroite et encaissée, est obstruée sur près de 1 km par des centaines de boules de granit. Hêtres et chênes centenaires, loutres et bergeronnettes trouvent l’endroit bien à leur goût.

RDV à 14h30 au parking des gorges de Toul Goulic à Lanrivain

Prévoir de bonnes chaussures

dernière mise à jour : 2021-05-07 par