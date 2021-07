A l’assaut des chaos | Les chaos de Saint-Roc’h Lanrivain, 12 août 2021-12 août 2021, Lanrivain.

A l’assaut des chaos | Les chaos de Saint-Roc’h 2021-08-12 – 2021-08-12

Lanrivain Côtes d’Armor

Non loin de la chapelle Saint Roc’h, le Blavet s’écoule en méandres chaotiques avant de quitter le grand massif granitique. L’eau se frotte aux rochers depuis des millénaires et y crée une ambiance hors du temps, où les berges abritent une flore luxuriante et originale.

RDV à 17h, site de la chapelle Saint-Roc’h de Plounévez-Quintin

Prévoir de bonnes chaussures

