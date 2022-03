A l’assaut des chaos | Le Petit Doré Plouguernével Plouguernével Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouguernével Côtes d’Armor Plouguernével Balade Nature Au cœur d’une terre de légendes, lorsque des roches vieilles comme le monde côtoient des ruisseaux nés de la dernière pluie, naissent des paysages saisissants. Ici la roche humide abrite une flore luxuriante hantée par des murmures aquatiques. Des sentiers sauvages à explorer bonnes chaussures au pied, sur les traces de créatures hors du commun. RDV à 14h30

