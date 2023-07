La Ìara, fille du fleuve A l’arrière du 29 de la rue des Sables d’Olonnes Nantes, 17 septembre 2023, Nantes.

« La Ìara chantait ! Et à chaque note, naissait de sa bouche une nouvelle espèce qui plongeait dans le sein de sa mère le Fleuve. »

L’artiste Noémie Truffaut nous raconte la naissance et l’histoire du fleuve Amazone. Le public découvre avec elle des contes brésiliens, colombiens, péruviens… Elle y chante le foisonnement de la vie sortant des eaux, l’abondance des espèces et les couleurs de la forêt. Mais peu à peu, s’élève des entrailles du fleuve un grondement, murmure d’une colère ancestrale.

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

