La Bête de Scène à la Croix Bonneau Samedi 16 septembre, 14h30, 16h30 A l’arrière du 29 de la rue des Sables d’Olonnes Entrée libre

Venez prendre du bon temps atour de la Bête de Scène !

des livres et des siestes sonores en libre écoute.

14h30-15h30 : Concours de langue de bois ! La langue de bois sert à ne rien dire, à impressionner, à cacher la vérité, à noyer le poisson. Elle est au bout du compte une vraie entreprise de dévitalisation et de court-circuitage de la pensée. Le 16 septembre jouons avec, rions et décrassons-nous les neurones ! Vous pouvez venir les mains dans les poches ou -c’est encore mieux-avec unes des expressions qui vous énervent, des mots-valises, ou le jargon de votre métier.

16h30-17h30 : spectacle tout public familles. L’année dernière, Anne-Gaël et Mathieu avaient fait un tabac à la Croix Bonneau avec des chansons et les fameuses « petites histoires de rien du tout » d’Anne Sylvestre. Ils reviennent cette année avec des histoires d’Anne (Gaël), quelques chansons d’Anne (Sylvestre) à reprendre ensemble, et pour finir en beauté, un « guitaraoké » : choisissez parmi 150 chansons, attrapez le micro, Mathieu vous accompagne !

A l’arrière du 29 de la rue des Sables d’Olonnes 29 rue des Sables d’Olonne, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire Stationnement rue des Sables d’olonne, accès à pied ou en vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

(e) La Lune Rousse