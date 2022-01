A l’approche de la Saint-Valentin… Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

A l’approche de la Saint-Valentin, le musée vous propose de (re)découvrir les collections du musée guidé par Cupidon… Quelles ont été les femmes importantes dans la vie de Toulouse-Lautrec et quel rôle ont elles joué ? A la fin de la visite, les amours de Toulouse-Lautrec n’auront plus de secrets pour vous… Conditions : * Le billet ne donne pas accès à la visite libre du musée (à régler en sus). * Le musée se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participants est insuffisant. * Tarif réduit : étudiants à partir de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, AAH, tarif conventionné, carte abonnement du mTL, SAM- sur présentation d’un justificatif

Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Jusqu’à 17 ans : 4€

Visite commentées au Musée Toulouse Lautrec Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

