Pièce chorégraphique qui mêlera danseurs amateurs et professionnels. Les artistes seront mis en situation pour obtenir une danse métissée entre le contemporain et le hip-hop. Ils vont se mouvoir au sol, mais aussi dans les airs en défiant la gravité, en apesanteur, grâce à des baudriers. Représentation au Plancher des Coulées, sous les Hauts Fourneaux de Belval.

“Entre terre et ciel”, spectacle de danse aérien Plancher des Coulées 1 Av. du Rock’n’Roll Esch-sur-Alzette Belval

