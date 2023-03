LE DÉBUT DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET DE L’ARCHÉOLOGIE À l’angle des rues Serpente et des Bons-Enfants, 19 mars 2023, Orléans.

LE DÉBUT DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET DE L’ARCHÉOLOGIE 19 mars – 17 juin À l’angle des rues Serpente et des Bons-Enfants 7,50€ (plein tarif), 5,50€ (tarif réduit), Gratuit (sur justificatif). Pour plus de renseignements sur les tarifs gratuits et réduits, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’Office du Tourisme .

30 ANS D’ARCHÉOLOGIE AU SERVICE DE LA VILLE D’ORLÉANS (1993-2023).

Après la Révolution française qui a vu disparaître un large pan de notre héritage culturel, des passionnés vont se saisir de cette problématique et vont commencer à protéger le patrimoine. C’est dans ce contexte que de nombreuses sociétés savantes sont créées. En 1848, la Société archéologique et historique de l’Orléanais est fondée. Grâce à son intervention, la façade de l’église Saint-Jacques a été sauvée et déplacée vers le jardin de l’Hôtel Groslot. Ces érudits locaux ont contribué à façonner le visage et le patrimoine de notre ville.

Visite réalisée en partenariat avec le Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans.

Projet de reconstruction du Fort des Tourelles © Archives Municipales et Métropolitaines d’Orléans