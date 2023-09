LE QUARTIER SAINT-EUVERTE A l’angle des rues Dupanloup et du Bourdon-Blanc Orléans, 28 octobre 2023, Orléans.

LE QUARTIER SAINT-EUVERTE 28 octobre – 3 décembre A l’angle des rues Dupanloup et du Bourdon-Blanc Réservation obligatoire. 7,50€ (plein tarif), 5,50€ (tarif réduit), Gratuit (sur justificatif). Pour plus de renseignements sur les tarifs gratuits et réduits, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’Office du Tourisme.

Englobé tardivement dans l’enceinte financée par Louis XI à la fin du 15e siècle, ce quartier, recouvrant tout le nord-est du centre-ville, s’est pourtant développé dès l’Antiquité. Il n’a cessé de se transformer, autour de l’abbaye de Saint-Euverte, où aurait été enseveli le premier des saints-patrons de la ville, l’évêque Euverte.

Découvrez le passé de ce quartier millénaire, au fil de ses petites rues au charme intact, dont les noms évoquent certaines des occupations de ses habitants des siècles passés.

Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades : PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an.

Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles).

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant.

En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

A l'angle des rues Dupanloup et du Bourdon-Blanc Rue Dupanloup, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:30:00+02:00 – 2023-10-28T16:00:00+02:00

2023-12-03T10:30:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00

Saint-Euverte, Sainte-Crois, la Tour à Pinguet, Jules Dumas, 1ère moitié du 19e siècle. Source : Gravure. Aurélia Médiathèques d’Orléans.