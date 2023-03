L’ENCEINTE ANTIQUE À l’angle des rues du Faubourg- Bourgogne et de l’Abreuvoir, 19 mars 2023, Orléans.

30 ANS D’ARCHÉOLOGIE AU SERVICE DE LA VILLE D’ORLÉANS (1993-2023).

Pendant près de quinze siècles, une enceinte a clos la ville d’Orléans, afin de la protéger des envahisseurs. La ville s’est développée tantôt à l’intérieur, tantôt à l’extérieur de celle-ci. Les opérations archéologiques des 30 dernières années nous permettent de mieux appréhender cette évolution. Venez faire un voyage dans l’histoire de la ville.

Visite réalisée en partenariat avec le Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans.

Attention cette visite se déroule sur un périmètre assez étendu de la ville. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

À l'angle des rues du Faubourg- Bourgogne et de l'Abreuvoir Rue du Faubourg-Bourgogne, Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T15:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:30:00+01:00

2023-05-20T14:30:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

Rempart gallo-romain © DR