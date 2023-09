MUSEE DES AUGUSTINS : DERNIER WEEK-END D’OUVERTURE A l’angle de la rue Alsace-Lorraine Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

C’est le dernier weekend d’ouverture ! Pour l’occasion le musée des Augustins vous propose de nombreuses activités sur le thème de la pratique artistique..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

A l’angle de la rue Alsace-Lorraine MUSEE DES AUGUSTINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



It’s the last weekend of opening! For the occasion, the Musée des Augustins is offering a wide range of activities on the theme of artistic practice.

¡Es el último fin de semana de apertura! Para celebrarlo, el Musée des Augustins propone un amplio abanico de actividades en torno al tema de la práctica artística.

Es ist das letzte Öffnungswochenende! Zu diesem Anlass bietet Ihnen das Musée des Augustins zahlreiche Aktivitäten rund um das Thema Kunstpraxis an.

