MUSEE DES AUGUSTINS : MUSEE OUVERT A L’ETONNEMENT A l’angle de la rue Alsace-Lorraine, 24 juin 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Fermé pour des travaux de rénovation, le musée des Augustins ouvre partiellement cet été pour mettre en valeur l’histoire du lieu, raconter les collections, partager les enjeux des travaux en cours. Le tout dans une ambiance ludique, le parcours faisant aussi la part belle à la bande dessinée !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-10-16 19:00:00. EUR.

A l’angle de la rue Alsace-Lorraine MUSEE DES AUGUSTINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Closed for renovation work, the Musée des Augustins is partially opening this summer to showcase the history of the site, explain the collections and share the challenges of the work in progress. All in a playful atmosphere, with a special focus on comic strips!

Cerrado por obras de renovación, el museo des Augustins abre parcialmente este verano para mostrar la historia del edificio, explicar las colecciones y compartir los retos de las obras en curso. Todo ello en un ambiente lúdico, con una visita en la que no faltarán los cómics

Das wegen Renovierungsarbeiten geschlossene Musée des Augustins wird diesen Sommer teilweise geöffnet, um die Geschichte des Ortes hervorzuheben, die Sammlungen zu erzählen und die Herausforderungen der laufenden Arbeiten zu erläutern. Das alles in einer spielerischen Atmosphäre, da der Rundgang auch den Comics einen großen Platz einräumt!

