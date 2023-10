Journée Champêtre du Club taurin Etienne Boisset A l’Amarée Saintes-Maries-de-la-Mer, 22 octobre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Journée champêtre à la manade l’Amarée organisée par le Club taurin Etienne Boisset.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

A l’Amarée D38

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Field day at the manade l’Amarée organized by the Club taurin Etienne Boisset

Día de campo en la manada de Amarée organizado por el Club taurino Etienne Boisset

Feldtag in der Manade l’Amarée, organisiert vom Stierkampfclub Etienne Boisset

