À saison inédite, ouverture de saison insolite ! À l’air libre ! Pour mieux vous retrouver, nous avons choisi d’ouvrir grandes les portes des théâtres et de faire sortir les spectacles. Nous vous invitons le temps d’un week-end à nous rejoindre sur deux sites emblématiques de Châtellerault : la Manu et le cœur de ville. En suivant différents parcours, vous pourrez découvrir des créations de formes courtes mais aussi des « instantanés », prémices de futurs spectacles ou simples moments de partage artistique. Nous revisiterons joyeusement trois contes traditionnels avec la compagnie Scopitone, à déguster en famille. Scopitone & Compagnie raconte les histoires que tout le monde connaît d’une façon des plus réjouissantes, grâce aux objets qui peuplent notre quotidien. Créations et mises en scène Cédric Hingouët Scénographies Alexandre Musset 3 parcours déambulatoires dans le centre-ville: **Cendrillon**, petite éponge, passe ses journées à briquer, détacher, laver… Elle aimerait que sa vie brille autant que l’argenterie, mais ses demi-sœurs et sa marâtre ne semblent pas disposées à l’aider. Heureusement que sa marraine, la fée du logis, va lui permettre d’atteindre son rêve, rencontrer le prince charmant (tout frais, tout spray !). Avec Emma Lloyd Regard extérieur Juan Pino **Blanche-Neige** sait que l’important est de trouver chaussure à son pied. Sa belle-mère, la reine, préfère la voir en boîte que dans son miroir, mais à force d’user trop de cirage pour briller, on tombe plus rapidement de son piédestal. **Poucet** est sûrement pauvre et petit, mais pas d’esprit ! Sous ses faux airs de tire-au-flanc, il est sans doute le plus éveillé de l’école malgré son cartable suranné, ses protège-cahiers écornés et ses buvards imbibés. Quand ses cancres de frères ne font que redoubler, il collectionne les bons points et reste le seul à pouvoir rapporter son bulletin signé !

