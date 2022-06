À l’affût du chamois – Tout public Durlinsdorf Durlinsdorf Catégories d’évènement: Durlinsdorf

Haut-Rhin

À l’affût du chamois – Tout public Durlinsdorf, 26 juillet 2022, Durlinsdorf. À l’affût du chamois – Tout public

Aire de Pique-Nique Durlinsdorf Haut-Rhin

2022-07-26 07:30:00 – 2022-07-26 Durlinsdorf

Haut-Rhin Durlinsdorf Depuis quelques années maintenant, les chamois se sont installés dans le Jura alsacien, notamment dans et autour de la carrière de Dirlinsdorf. François Jaeckel vous invite à le suivre lors d’une balade matinale à Durlinsdorf, à la recherche du discret et rare alpiniste sauvage! Sur inscription uniquement Balade matinale à la découverte du chamois de Durlinsdorf. Sur inscription uniquement, au 03 89 08 07 50 +33 3 89 08 07 50 Depuis quelques années maintenant, les chamois se sont installés dans le Jura alsacien, notamment dans et autour de la carrière de Dirlinsdorf. François Jaeckel vous invite à le suivre lors d’une balade matinale à Durlinsdorf, à la recherche du discret et rare alpiniste sauvage! Sur inscription uniquement Durlinsdorf

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Durlinsdorf, Haut-Rhin Other Lieu Durlinsdorf Adresse Aire de Pique-Nique Durlinsdorf Haut-Rhin Ville Durlinsdorf lieuville Durlinsdorf Departement Haut-Rhin

Durlinsdorf Durlinsdorf Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/durlinsdorf/

À l’affût du chamois – Tout public Durlinsdorf 2022-07-26 was last modified: by À l’affût du chamois – Tout public Durlinsdorf Durlinsdorf 26 juillet 2022 Aire de Pique-Nique Durlinsdorf Haut-Rhin

Durlinsdorf Haut-Rhin