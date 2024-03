À l’affût du blaireau Cleebourg, vendredi 14 juin 2024.

Une petite présentation de l’espèce suivie d’une tentative d’affût à proximité d’un terrier seront au programme de la soirée. Sur inscription avant le 14/06, 12h.

Découverte d’un animal crépusculaire et nocturne, méconnu et mal connu. Malgré sa taille respectable, peu de personnes connaissent en effet réellement ce drôle d’animal aux allures de panda. Victime de nombreux préjugés, accusé de mille maux, son mode de vie est pourtant aux antipodes de bien des croyances à son sujet. La soirée débutera par une présentation de l’espèce et sera suivie d’une tentative d’affût.

Important afin de réduire les risques de dérangement, l’affût sera limité à 10 personnes maximum et interdit aux enfants de moins de 10 ans. 0 EUR.

