Ciclic Centre Val de Loire vous propose 3 projections, le jeudi 5 MAI, à Briare : Séance de 16h00 : En corps, film de Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Schechter, Denis Podalydes. Séance de 18h15: animation, Les bads guys de Pierre Perifel avec Pierre Niney, Igor Gotesman, Jean-Pascal Zadi, Douilly. Séance de 20h30 : fiction, Qu’est-ce que l’on a fait au Bon Dieu, film de Philippe Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. Accessibilité moteur, accessibilité sensorielle (boucles magnétiques portatives et audiodescription du film individualisé). Merci d’anticiper votre venue afin de vous accueillir et de vous installer. Le pass sanitaire, test PCR ou antigénique de moins de 72h vous sera demandé.

Ciclic Centre Val de Loire propose 3 projections de film, le jeudi 05/05 à Briare. Place du champ de foire Place du champ de foire, Briare Briare

