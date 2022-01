Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) : 2022-02-03T15:00:00 2022-02-03T21:30:00

A l’affiche du cinémobile ! Place du champ de foire, le jeudi 3 février à 15:00 Ciclic Centre Val de Loire vous propose 3 projections, le jeudi 3 janvier, à Briare : Séance de 16h00 : fiction Ouistreham, film d’ Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne Séance de 18h00: animation Encanto de Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bush avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez, Dominique Quesnel, Julian Andrés, Ortiz Cardona Séance de 20h30 : fiction Adieu M. Haffman de Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Girardeau Accessibilité moteur, accessibilité sensorielle (boucles magnétiques portatives et audiodescription du film individualisé). Merci d’anticiper votre venue afin de vous accueillir et de vous installer. Le pass sanitaire, test PCR ou antigénique de moins de 72h vous sera demandé. Voir http://cinemobile.ciclic.fr Ciclic Centre Val de Loire propose 3 projections de film, le jeudi 03/02 à Briare.

A l’affiche du cinémobile ! Place du champ de foire

