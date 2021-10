Briare Place du champ de foire Briare A l’affiche du cinémobile ! Place du champ de foire Briare Catégorie d’évènement: Briare

Ciclic Centre Val de Loire vous propose 3 projections, le jeudi 25 novembre, à Briare : Séance de 16h00 : fiction avec le film Si on chantait de Fabrice Maruca avec Jérémy Lopez, Alice Pol, Artus, Clivis Cornillac Séance de 18h00: animation Le Peuple loup de Tomm Moore, Ross Stewart Séance de 20h30 : fiction Tout nous sourit de Melissa Drigeard avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt,, Anne Benoît Accessibilité moteur, accessibilité sensorielle (boucles magnétiques portatives et audiodescription du film individualisé). Merci d’anticiper votre venue afin de vous accueillir et de vous installer. Le pass sanitaire, test PCR ou antigénique de moins de 72h vous sera demandé.

Voir http://cinemobile.ciclic.fr

