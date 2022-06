À l’abri des forêts • Johnny Lebigot Lycée Jacques-Decour Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

À l’abri des forêts • Johnny Lebigot Lycée Jacques-Decour, 13 juillet 2022, Paris. Du mercredi 13 juillet 2022 au samedi 30 juillet 2022 :

. gratuit Du mercredi au samedi, et le dimanche 17 juillet

Johnny Lebigot est un promeneur. Un arpenteur du monde. En forêt, dans le bocage normand, le long des plages. Il voit ce que nous ne voyons pas ou ce que nous ne voyons plus. Observateur iconoclaste de la nature, il collectionne intuitivement plumes, cailloux, bouts de bois, cheveux, coquillages, champignons, squelettes d’oiseaux, de lézards et autres arêtes de poisson… Lorsqu’on l’interroge sur sa démarche si singulière, il évoque son enfance en Normandie, « terre de sorcier ». Johnny Lebigot insuffle la vie à tous ces éléments et imagine des constructions fabuleuses où tout s’entremêle au profit d’un règne indéfini, impossible à qualifier qui résonne avec les tableaux des maîtres anciens (Redon, Moreau, Bruegel, Bosch…). Pour Paris l’été, il s’empare d’une salle du Lycée Jacques-Decour et la transforme en royaume végétal. Construite à partir de plusieurs « tables » (c’est ainsi que Johnny Lebigot nomme les stations qu’il compose), À l’abri des forêts invite le public à déambuler, se laisser porter par cet univers onirique, parfois même intervenir, déplacer un objet et observer l’impact de son action sur le méticuleux dispositif qui se déploie devant ses yeux. Ainsi les installations de Johnny Lebigot prennent vie, se parent de réalités mouvantes et s’offrent à nous comme un univers sauvage et merveilleux laissant libre cours à notre imagination. Distribution Conception, réalisation et activation Johnny Lebigot Lycée Jacques-Decour 12 avenue Trudaine 75009 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/a-labri-des-forets

Tama66

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Lycée Jacques-Decour Adresse 12 avenue Trudaine Ville Paris lieuville Lycée Jacques-Decour Paris Departement Paris

Lycée Jacques-Decour Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

À l’abri des forêts • Johnny Lebigot Lycée Jacques-Decour 2022-07-13 was last modified: by À l’abri des forêts • Johnny Lebigot Lycée Jacques-Decour Lycée Jacques-Decour 13 juillet 2022 Lycée Jacques-Decour Paris Paris

Paris Paris