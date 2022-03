À l’abordage ! Théâtre de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne

À l’abordage ! Théâtre de Corbeil-Essonnes, 25 mars 2022, Corbeil-Essonnes. À l’abordage !

Théâtre de Corbeil-Essonnes, le vendredi 25 mars à 20:30

« Deux toutes jeunes femmes travesties en hommes venues conquérir coûte que coûte l’être aimé ; un jardin, havre de paix, farouchement coupé du monde ; un maître à penser charismatique dirigeant les faits et gestes de sa petite communauté autarcique ; un tout jeune homme dangereusement protégé de l’amour. Voilà en quelques mots ce que nous avons gardé du [Triomphe de l’amour](https://www.theatre-corbeil-essonnes.fr/saison-2021-2022/a-l-abordage) : les grands mouvements, les archétypes. Nous les avons livrés à la plume vive, insolente, poétique d’Emmanuelle Bayamack-Tam ; de cette friction est née une toute nouvelle pièce. » Clément Poirée. Dans A l’abordage ! la trame subtile et implacable de Marivaux s’est gorgée de toute l’ardeur, la jeunesse et la sensualité qui illuminent les pages des romans de Bayamack-Tam. Théâtre de Corbeil-Essonnes 22 Rue Félicien Rops, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corbeil-Essonnes, Essonne Autres Lieu Théâtre de Corbeil-Essonnes Adresse 22 Rue Félicien Rops, 91100 Corbeil-Essonnes Ville Corbeil-Essonnes lieuville Théâtre de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Departement Essonne

Théâtre de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbeil-essonnes/

À l’abordage ! Théâtre de Corbeil-Essonnes 2022-03-25 was last modified: by À l’abordage ! Théâtre de Corbeil-Essonnes Théâtre de Corbeil-Essonnes 25 mars 2022 Corbeil-Essonnes Théâtre de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes

Corbeil-Essonnes Essonne