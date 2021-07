Paris Le Louxor - Palais du Cinéma Paris À L’ABORDAGE • Rencontre avec Guillaume Brac Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

À L’ABORDAGE • Rencontre avec Guillaume Brac Le Louxor – Palais du Cinéma, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 23 juillet 2021

de 19h30 à 21h30

payant

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR GUILLAUME BRAC. Les tribulations d’un attachant trio de « galériens » en quête d’amour dans un camping de la Drôme. » Le réalisateur évoque avec finesse les jeux et les tourments d’un groupe de garçons et de filles de milieux différents en vacances dans la Drôme provençale. « Jacques Mandelbaum – Le Monde Spectacles -> Projection Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard Magenta Paris 75010

2, 4 : Barbès-Rochechouart (22m) 2 : Anvers (403m)

Contact :Cinema Louxor 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/ https://www.facebook.com/CinemaLouxor Spectacles -> Projection

Date complète :

2021-07-23T19:30:00+02:00_2021-07-23T21:30:00+02:00

.

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Louxor - Palais du Cinéma Adresse 170 Boulevard Magenta Ville Paris lieuville Le Louxor - Palais du Cinéma Paris