À l'abordage Parc de la Boucardière Nantes

Nantes

À l’abordage Parc de la Boucardière, 20 juillet 2022, Nantes. 2022-07-20

Horaire : 22:30 00:05

Gratuit : oui tous publics Félix rencontre Alma un soir du mois d’août. Lui travaille et elle part en vacances le lendemain. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la France par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont pas de voiture, ils font le voyage avec Edouard. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Guillaume Brac nous emmène dans une comédie tendre et estivale sur la jeunesse. Production : France – 2021 – 1h35 – en version originale française Parc de la Boucardière Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0251823770 https://www.auxheuresete.com

