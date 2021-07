saint-jean Maison de l’Enfance et de la Famille Saint-Jean A l’abordage moussaillons ! Partir en livre Maison de l’Enfance et de la Famille saint-jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

A l’abordage moussaillons ! Partir en livre Maison de l’Enfance et de la Famille, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, saint-jean. A l’abordage moussaillons ! Partir en livre

Maison de l’Enfance et de la Famille, le vendredi 23 juillet à 10:00

Voguons à la découverte d’histoires merveilleuses et de comptines marines… pour les enfants de 0 à 4 ans Saint-Jean Maison de l’Enfance et de la Famille 37 avenue lapeyrière, saint-jean saint-jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de l’Enfance et de la Famille Adresse 37 avenue lapeyrière, saint-jean Ville saint-jean lieuville Maison de l’Enfance et de la Famille saint-jean