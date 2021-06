La Trinité-sur-Mer Centre VVL - La Trinité Sur Mer - Bagneux La Trinité-sur-Mer, Morbihan A L’ABORDAGE MOUSSAILLONS Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux La Trinité-sur-Mer Catégories d’évènement: La Trinité-sur-Mer

Morbihan

A L’ABORDAGE MOUSSAILLONS Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, La Trinité-sur-Mer. A L’ABORDAGE MOUSSAILLONS

du dimanche 4 juillet au samedi 10 juillet à Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux

Le Capitaine du centre attend de nombreux moussaillons pour faire d’eux de véritables marins ! Pour cela, il les initiera aux joies de la voile (en bateau collectif pour les 6/8 ans et en dériveur pour les 9/11 ans) pour apprendre à naviguer, mais aussi à la pêche pour qu’ils soient capables de se nourrir des trésors de la mer. Il leur faudra également découvrir les secrets des traditions bretonnes grâce à un parcours féérique dans la forêt, la visite du village de l ’an Mil de Melrand, de l ’écomusée de Saint Dégan ou encore des mystères de la fameuse forêt de Brocéliande ! Un programme où activités et imaginaire s’entremêleront pour la plus grande joie des enfants !

420

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre VVL – La Trinité Sur Mer – Bagneux 27 Rue de Carnac, 56470 La Trinité-sur-Mer La Trinité-sur-Mer Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T12:30:00 2021-07-04T23:59:00;2021-07-05T00:00:00 2021-07-05T23:59:00;2021-07-06T00:00:00 2021-07-06T23:59:00;2021-07-07T00:00:00 2021-07-07T23:59:00;2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T18:28:00

Détails Catégories d’évènement: La Trinité-sur-Mer, Morbihan Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre VVL - La Trinité Sur Mer - Bagneux Adresse 27 Rue de Carnac, 56470 La Trinité-sur-Mer Ville La Trinité-sur-Mer lieuville Centre VVL - La Trinité Sur Mer - Bagneux La Trinité-sur-Mer