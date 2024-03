À l’abordage Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

À l’abordage Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Moussaillons a vos postes !Enfants

Spectacle très jeune public

A partir de 1 an

Cie Les pipelettes



Magie, ventriloquie et chansons



Larguez les amarres pour les nouvelles aventures de Jacky sur son bateau, toujours aussi loufoque et turbulent.



Pour devenir le meilleur des capitaines, il faut s’entourer des meilleurs matelots ! Nom d’une crevette à lunettes, il va falloir être prêt pour ramener le trésor tant convoité depuis 1000 ans avant La fin de la partie ! Moussaillons a vos postes ! 7.5 7.5 EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

