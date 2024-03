A L’ABORDAGE Fouras Fouras, mardi 6 août 2024.

A L’ABORDAGE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 – 19 août Fouras 1065 € Transport au départ de Paris/IDF

Séjour de 14 jours : du 06 au 19 août 2024

Destination touristique, Fouras est avant tout une presqu’île verte, sportive et familiale offrant une multitude d’activités pour les enfants.

Au programme : Kayak, Voile, Stand Up Paddle, Croisière en bateau pour découvrir au plus proche le célèbre Fort Boyard, site iconique de la région, Excursion à Rochefort, Accro-mâts, Piscine, Randonnées pédestres en bordure de mer à la découverte du patrimoine local et notamment le majestueux fort Vauban ou encore les célèbres carrelets, cabanes de pêche sur pilotis, pêche à pied, sports collectifs, Baignades en mer et jeux de plage…

Tout au long du séjour, découverte du monde des Jeux Olympiques avec des activités de création (drapeaux, hymne, flamme olympique…) en préparation de la journée « Grandes Olympiades ». Une cérémonie de clôture pourra même être organisée à la fin du séjour avec remise de médailles.

