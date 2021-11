Albi Cinéma CGR - Les Cordeliers Albi, Tarn À l’abordage, festival des Oeillades Cinéma CGR – Les Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

le dimanche 29 novembre 2020 à 18:30

Félix, qui habite en région parisienne, tombe un soir sous le charme d’une fille qui part le lendemain dans la Drôme pour retrouver sa famille. Félix décide de la suivre, accompagné de son meilleur ami et de leur chauffeur BlaBlaCar,… Un film simple et touchant du réalisateur Guillaume Brac. Projection en présence des acteurs Ana Blagojevic et Eric Nantchouang. Tarif s’inscrivant dans le festival des Oeillades : _Tarif réduit 5 euros_ _Tarif pleins 6 euros_ _Pass non nominatif 10 séances : 50 euros_ _6 séances : 30 euros_ **Plus d’infos sur : cine-oeillades.fr** Projection coup de coeur de l’événement Cinéma CGR – Les Cordeliers Place de l’Amitié entre les Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-29T18:30:00 2020-11-29T20:30:00

