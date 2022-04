A l’abordage ! Escale BD à la bibliothèque de Toutencourt ! Bibliothèque de Toutencourt Toutencourt Catégories d’évènement: Somme

Toutencourt

A l’abordage ! Escale BD à la bibliothèque de Toutencourt ! Bibliothèque de Toutencourt, 2 avril 2022, Toutencourt. A l’abordage ! Escale BD à la bibliothèque de Toutencourt !

Bibliothèque de Toutencourt, le samedi 2 avril à 10:00

A l’occasion des 48H BD, venez participer à nos animations : – Kamishibais sur le thème de la mer – Fresque murale

sur inscription

Atelier ( Jeunes enfants , Enfants ) Bibliothèque de Toutencourt 2 rue de Raincheval – 80560 Toutencourt Toutencourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Somme, Toutencourt Autres Lieu Bibliothèque de Toutencourt Adresse 2 rue de Raincheval - 80560 Toutencourt Ville Toutencourt lieuville Bibliothèque de Toutencourt Toutencourt Departement Somme

Bibliothèque de Toutencourt Toutencourt Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toutencourt/

A l’abordage ! Escale BD à la bibliothèque de Toutencourt ! Bibliothèque de Toutencourt 2022-04-02 was last modified: by A l’abordage ! Escale BD à la bibliothèque de Toutencourt ! Bibliothèque de Toutencourt Bibliothèque de Toutencourt 2 avril 2022 Bibliothèque de Toutencourt Toutencourt Toutencourt

Toutencourt Somme