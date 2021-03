Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes À l’abordage avec Mr Mouch, Poison d’Avril et Mamat – Nantes en Francophonie – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Spectacle slam en ligne. Mr Mouch, Poison d’Avril et Mamat partent à l’abordage des scènes de ce monde, armés de leurs plus beaux mots. Acteurs de la scène Slam nantaise et nationale depuis 15 ans, ils sont le reflet de la richesse et la diversité de cette discipline. Le conteur, le poète ligérien et le lyriciste hip-hop vous feront grimper sur le navire de leurs lettres aiguisées et découvrir les rives de leur univers drôle, tendre et engagé. Durée : 30 min.Organisée par la Maison de l’Afrique. Rendez-vous en ligne sur les réseaux sociaux de la Maison de l’Afrique : Facebook, Twitterdu 20 au 26 mars 2021Dans le cadre de Nantes en Francophonie EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

