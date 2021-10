A L’ABORDAGE ! À LA MÉNITRÉ La Ménitré, 6 novembre 2021, La Ménitré.

La Ménitré Maine-et-Loire

Après une belle saison inaugurale au Port Saint Maur, la guinguette La Dérive met le cap au Nord et accoste à la Piautre tout le mois de novembre.

Au programme : bar éphémère et restauration, mais aussi concerts, soirée whisky, visites de la Fabrique, dégustations, jeux, et bien plus encore !

Rendez-vous sur les pages Facebook de la Piautre et de la Dérive pour plus de détails.

+33 2 41 57 62 78

