Théâtre : Cache-Cache avec Popi le Poisson A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 27 mars 2024, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

De et avec : Sonia Franco et Virginie Nieddu

Mise en scène : Fabien Gautier

Popi, c’est un poisson rouge. Chloé l’a eu pour son anniversaire et chaque jour elle va lui rendre visite. Sauf qu’aujourd’hui, Popi n’est pas là. Pas de panique ! Il doit se cacher… Chacun son tour, les personnages apparaissent et disparaissent dans un décor projeté et mouvant. Au fil du spectacle, Popi emmène tout le monde dans un voyage improbable. Pour lui, tout est possible, même se balader au milieu des nuages….

2024-03-27 16:00:00

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



By and with : Sonia Franco and Virginie Nieddu

Directed by Fabien Gautier

Popi is a goldfish. Chloé got him for her birthday, and every day she goes to visit him. But Popi isn’t there today. No need to panic! He must be hiding… In turn, the characters appear and disappear in a projected, moving set. As the show progresses, Popi takes everyone on an improbable journey. For him, anything is possible, even a trip to the clouds…

Por y con : Sonia Franco y Virginie Nieddu

Dirigida por Fabien Gautier

Popi es un pez de colores. Chloé se lo regaló por su cumpleaños y todos los días va a visitarlo. Pero hoy Popi no está. ¡Que no cunda el pánico! Tiene que esconderse… Por turnos, los personajes aparecen y desaparecen en un decorado proyectado y en movimiento. A medida que avanza el espectáculo, Popi lleva a todos a un viaje improbable. Para él, todo es posible, incluso un paseo por las nubes…

Von und mit : Sonia Franco und Virginie Nieddu

Regie: Fabien Gautier

Popi ist ein Goldfisch. Chloé hat ihn zu ihrem Geburtstag bekommen und besucht ihn jeden Tag. Aber heute ist Popi nicht da. Keine Panik! Er muss sich verstecken… Die Figuren erscheinen und verschwinden nacheinander in einem projizierten und sich bewegenden Bühnenbild. Im Laufe des Stücks nimmt Popi alle mit auf eine unwahrscheinliche Reise. Für ihn ist alles möglich, sogar ein Spaziergang inmitten der Wolken…

