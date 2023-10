Conférence : Les Jardins Monastiques A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 10 mars 2024, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Par Bruno Habay.

Au Moyen Âge, les moines, grands connaisseurs des plantes, ont joué un rôle majeur dans le développement et la préservation des jardins. Savamment organisés et propices à la méditation, ces espaces ont eu de multiples fonctions : tantôt alimentaires, médicinales, symboliques, ou encore esthétique. Nous vous invitons à la découverte de l’histoire et des usages des plantes du jardin médiéval dans un monastère..

2024-03-10 15:00:00 fin : 2024-03-10 . .

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



In the Middle Ages, monks, great connoisseurs of plants, played a major role in the development and preservation of gardens. Cleverly organized and conducive to meditation, these spaces had multiple functions: food, medicine, symbolism and aesthetics. We invite you to discover the history and uses of plants in a medieval monastery garden.

En la Edad Media, los monjes eran grandes conocedores de las plantas y desempeñaban un papel fundamental en el desarrollo y la conservación de los jardines. Ingeniosamente organizados y propicios a la meditación, estos jardines tenían múltiples funciones: alimentarias, medicinales, simbólicas y estéticas. Le invitamos a descubrir la historia y los usos de las plantas de los jardines medievales de un monasterio.

Im Mittelalter spielten Mönche, die große Pflanzenkenner waren, eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Erhaltung von Gärten. Diese geschickt organisierten und zur Meditation einladenden Anlagen hatten zahlreiche Funktionen: Sie dienten der Ernährung, der Medizin, der Symbolik oder auch der Ästhetik. Wir laden Sie ein, die Geschichte und die Verwendung von Pflanzen in einem mittelalterlichen Klostergarten zu entdecken.

