Rencontre : Petites Histoires de Plantes autour d’une Tisane A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 25 février 2024, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Par Annick Baléri.

Réenchanter le monde, c’est quelquefois le regarder avec d’autres yeux. Sous la banalité quotidienne des plantes et des fruits qui nous entourent, se cachent des mystères et de folles aventures. Ce rendez-vous hivernal vous permettra de voyager dans cet univers, le temps d’une dégustation de tisanes et de tartines.

Annick Baléri est passionnée par les plantes et le jardinage depuis toujours. Elle anime des conférences et des ateliers et intervient également à l’Université du Temps Libre de Tarbes..

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



By Annick Baléri.

Re-enchanting the world sometimes means looking at it through different eyes. Beneath the everyday banality of the plants and fruits that surround us, lie mysteries and wild adventures. This winter rendezvous will take you on a journey into this world, with a tasting of herbal teas and tartines.

Annick Baléri has always had a passion for plants and gardening. She gives lectures and workshops, and is also a guest speaker at the Université du Temps Libre in Tarbes.

Por Annick Baléri.

Reencantar el mundo a veces significa mirarlo con otros ojos. Bajo la banalidad cotidiana de las plantas y frutas que nos rodean se esconden misterios y aventuras salvajes. Esta cita invernal le hará viajar a este mundo, con una degustación de tisanas y sándwiches.

Annick Baléri siempre ha sentido pasión por las plantas y la jardinería. Imparte charlas y talleres, y también da clases en la Universidad del Tiempo Libre de Tarbes.

Von Annick Baléri.

Die Welt zu verzaubern bedeutet manchmal, sie mit anderen Augen zu sehen. Unter der alltäglichen Banalität der Pflanzen und Früchte, die uns umgeben, verbergen sich Geheimnisse und verrückte Abenteuer. Bei diesem winterlichen Treffen können Sie bei einer Verkostung von Kräutertees und Butterbroten in diese Welt eintauchen.

Annick Baléri ist seit jeher von Pflanzen und Gartenarbeit begeistert. Sie hält Vorträge und Workshops und ist außerdem Referentin an der Université du Temps Libre in Tarbes.

