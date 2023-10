Spectacle de Clowns : La Barboteuse A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 14 février 2024, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Cie L’Envers du Monde

Clown Barboteuse : Julie Martin

Mise en scène écriture : Lætitia Sioen

Ce spectacle aborde l’appréhension de l’eau et l’intimité de la toilette qui devient ludique pour le jeune public. Enfants ou adultes, n’avons-nous pas tous un jour imaginé qu’une salle de bain pouvait devenir l’un des plus fabuleux terrains de jeux ?

La Barboteuse osera-t-elle plonger dans l’eau de sa baignoire ? Un équipement de plongée et quelques brasses de natation synchronisée la transforment. La toilette devient alors une aventure aquatique où elle nage et danse sous un tourbillon de bulles et mousse de savon qui embarque le public..

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Cie L?Envers du Monde

Clown Barboteuse : Julie Martin

Written and directed by Lætitia Sioen

This show deals with the apprehension of water and the intimacy of the toilet, which becomes playful for young audiences. Whether we’re children or adults, haven’t we all imagined that a bathroom could become one of the most fabulous playgrounds?

Will La Barboteuse dare to dive into her bathtub? Scuba gear and a few fathoms of synchronized swimming transform her. The toilet then becomes an aquatic adventure, where she swims and dances under a whirlwind of bubbles and soap foam, taking the audience along for the ride.

Cie L’Envers du Monde

Payasa Barboteuse : Julie Martin

Escrita y dirigida por Lætitia Sioen

Este espectáculo trata de la aprensión al agua y de la intimidad del retrete, haciéndolo divertido para el público joven. Ya seamos niños o adultos, ¿no hemos imaginado todos que un cuarto de baño podría convertirse en uno de los más fabulosos terrenos de juego?

¿Se atreverá La Barboteuse a zambullirse en la bañera? Un equipo de submarinismo y unas brazas de natación sincronizada la transforman. El retrete se convierte entonces en una aventura acuática en la que ella nada y baila en un remolino de burbujas y espuma de jabón que envuelve al público.

Cie L?Envers du Monde

Clown Barboteuse: Julie Martin

Inszenierung Schrift: Lætitia Sioen

In diesem Stück geht es um die Angst vor Wasser und die Intimität der Toilette, die für das junge Publikum spielerisch wird. Ob Kind oder Erwachsener, haben wir uns nicht alle schon einmal vorgestellt, dass ein Badezimmer zu einem der tollsten Spielplätze werden kann?

Wird der Barboteuse es wagen, in das Wasser seiner Badewanne zu tauchen? Mit einer Tauchausrüstung und ein paar Zügen Synchronschwimmen verwandelt sie sich. Die Toilette wird zu einem Wasserabenteuer, in dem sie unter einem Wirbel aus Seifenblasen und Seifenschaum schwimmt und tanzt, der das Publikum mitreißt.

