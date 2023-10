Théâtre et Marionnettes : Les Gardiens des Rêves A l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon, 6 décembre 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Atelier des songes

Création jeu et décor : Henry Castres et Délia Sartor

Mise en scène : Aurélie Gourvès

Le spectacle Les Gardiens de rêves propose trois histoires, à partir de trois tableaux de Kandinsky, Arp et Torrès Garcia.

Chaque tableau évoque une histoire, un sentiment, un mouvement. Et chaque personne observant un tableau peut s’inventer une histoire différente. Autrement dit, une infinité d’histoires existent face au même tableau. Nul besoin de maîtriser l’histoire de l’art pour commencer à voyager au cœur d’une œuvre… En alternant rythme, histoire et musique, visuels et marionnettes, petits et grands voyagent à la découverte de ces gardiens de rêves, artistes dont les créations nous nourrissent encore aujourd’hui..

2023-12-06 16:00:00 fin : 2023-12-06 . .

A l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Atelier des songes

Set and set design: Henry Castres and Délia Sartor

Stage direction: Aurélie Gourvès

Les Gardiens de rêves features three stories, based on three paintings by Kandinsky, Arp and Torrès Garcia.

Each painting evokes a story, a feeling, a movement. And each person observing a painting can invent a different story. In other words, an infinite number of stories can be told about the same painting. You don’t need to be an art historian to begin your journey into the heart of a work of art… By alternating rhythm, story and music, visuals and puppets, young and old alike discover these guardians of dreams, artists whose creations still nourish us today.

Atelier des songes

Decorados y escenografía: Henry Castres y Délia Sartor

Dirección escénica: Aurélie Gourvès

Les Gardiens de rêves cuenta tres historias basadas en tres cuadros de Kandinsky, Arp y Torrès Garcia.

Cada cuadro evoca una historia, un sentimiento, un movimiento. Y cada persona que mira un cuadro puede inventar una historia diferente. En otras palabras, se pueden contar infinitas historias sobre el mismo cuadro. No hace falta ser un maestro de la historia del arte para empezar a viajar al corazón de una obra de arte… Alternando ritmo, historia y música, visuales y marionetas, grandes y pequeños descubrirán a estos guardianes de los sueños, artistas cuyas creaciones aún hoy nos nutren.

Atelier des songes

Kreation Spiel und Bühnenbild: Henry Castres und Délia Sartor

Regie: Aurélie Gourvès

Das Stück Les Gardiens de rêves bietet drei Geschichten, ausgehend von drei Gemälden von Kandinsky, Arp und Torrès Garcia.

Jedes Bild ruft eine Geschichte, ein Gefühl oder eine Bewegung hervor. Und jede Person, die ein Bild betrachtet, kann sich eine andere Geschichte ausdenken. Mit anderen Worten: Es gibt unendlich viele Geschichten, die sich mit demselben Bild beschäftigen. Sie müssen keine Kunstgeschichte beherrschen, um sich auf die Reise durch ein Kunstwerk zu begeben… Im Wechsel von Rhythmus, Geschichte und Musik, Bildern und Puppenspielen reisen Groß und Klein auf Entdeckungsreise zu den Traumhütern und Künstlern, deren Schöpfungen uns auch heute noch nähren.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65